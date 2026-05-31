La prima edizione di ‘Ior Life’, festival dedicato alla prevenzione, si è conclusa con la partecipazione di circa 1.500 persone. L’evento si è svolto al Prime Center di via San Cristoforo e ha visto un’ampia presenza di pubblico interessato alle iniziative proposte dall’Istituto oncologico romagnolo. Non sono stati segnalati problemi o criticità durante la manifestazione.

Si è chiusa con un grande successo di partecipazione la prima edizione di ‘Ior Life’, il festival della prevenzione promosso dall’Istituto oncologico romagnolo al Prime Center di via San Cristoforo. "Siamo riusciti a portare nel nostro luogo della prevenzione più di 1.500 persone che hanno partecipato ad attività o ascoltato gli interventi del nostro panel di ospiti - spiega Fabrizio Miserocchi, direttore generale Ior - ciò significa che il Prime Center non è stato un semplice luogo di transito, bensì di vita condivisa, di scambio di informazioni ed esperienze". L’evento ha proposto 40 workshop, 2 laboratori di cucina, 15 incontri con 30 relatori di livello nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ior Life, buona la prima. Coinvolte 1.500 persone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

My Stepsister Wasnt His Daughter… But My Family Chose Her Over Me

Notizie e thread social correlati

'Ior Life', tutti uniti per la prevenzione: "E' la prima cura, non è mai troppo tardi per uno stile di vita sano"Al Prime Center di Cesena, in frazione San Cristoforo, si è svolto un evento dedicato alla prevenzione e alla promozione di uno stile di vita sano.

Tre giorni di 'Ior Life', tutti uniti per la prevenzione: "E' la prima cura, non è mai troppo tardi per uno stile di vita sano"Tre giorni dedicati alla prevenzione con l'iniziativa 'Ior Life' si sono svolti al Prime Center di Cesena, in frazione San Cristoforo.

Argomenti più discussi: Ior Life, buona la prima. Coinvolte 1.500 persone; Al via IOR Life Festival: tre giorni per imparare a prendersi cura di sé; Presentato lo IOR Life Festival: tre giorni di scienza, benessere e prevenzione al PRIME Center; CESENA: Ior Life Festival, al via la tre giorni dedicata alla prevenzione | VIDEO.

Venerdì 29 maggio sarò a CESENA per partecipare allo IOR Life Festival Appuntamento alle 18 alla Sala Garden del Prime Center, via S. Cristoforo 4200. Iscrizione necessaria a iorlife.it/evento/sosteni… x.com

Primo grande aggiornamento della TV, ho scelto la TCL 85 QM6K reddit