' Ior Life' tutti uniti per la prevenzione | E' la prima cura non è mai troppo tardi per uno stile di vita sano

Notizia in breve

Al Prime Center di Cesena, in frazione San Cristoforo, si è svolto un evento dedicato alla prevenzione e alla promozione di uno stile di vita sano. Partecipanti e organizzatori hanno sottolineato che la prevenzione rappresenta la prima cura e che non è mai troppo tardi per adottare abitudini più sane. L’iniziativa ha riunito diverse persone, tutte unite nel messaggio di sensibilizzazione sulla cura del proprio benessere.