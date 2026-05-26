' Ior Life' tutti uniti per la prevenzione | E' la prima cura non è mai troppo tardi per uno stile di vita sano
Al Prime Center di Cesena, in frazione San Cristoforo, si è svolto un evento dedicato alla prevenzione e alla promozione di uno stile di vita sano. Partecipanti e organizzatori hanno sottolineato che la prevenzione rappresenta la prima cura e che non è mai troppo tardi per adottare abitudini più sane. L’iniziativa ha riunito diverse persone, tutte unite nel messaggio di sensibilizzazione sulla cura del proprio benessere.
“La prevenzione è la prima delle cure”: è il coro unanime che si è levato al Prime Center di Cesena, in mezzo al verde della frazione di San Cristoforo. Diagnosi precoce dei tumori, nutrizione del futuro, genetica e screening, ginnastica funzionale, laboratori di cucina, mindfulness, pet therapy. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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