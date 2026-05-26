Tre giorni di ' Ior Life' tutti uniti per la prevenzione | E' la prima cura non è mai troppo tardi per uno stile di vita sano

Tre giorni dedicati alla prevenzione con l'iniziativa 'Ior Life' si sono svolti al Prime Center di Cesena, in frazione San Cristoforo. L'evento ha visto la partecipazione di molte persone, che hanno approfondito temi legati allo stile di vita sano e alla prevenzione delle malattie. L’obiettivo principale è stato sensibilizzare sull'importanza di prendersi cura della propria salute prima che si manifestino problemi. L'iniziativa si è conclusa con un messaggio condiviso: “E' la prima cura, non è mai troppo tardi per uno stile di vita sano”.

“La prevenzione è la prima delle cure”: è il coro unanime che si è levato al Prime Center di Cesena, in mezzo al verde della frazione di San Cristoforo. Diagnosi precoce dei tumori, nutrizione del futuro, genetica e screening, ginnastica funzionale, laboratori di cucina, mindfulness, pet therapy. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GOSSIP: PRESENTO LA MIA NUOVA CRUSH AL MIO EX CRISTIANO E LUI IMPAZZISCE

Notizie e thread social correlati

'Ior Life', tutti uniti per la prevenzione: "E' la prima cura, non è mai troppo tardi per uno stile di vita sano"Al Prime Center di Cesena, in frazione San Cristoforo, si è svolto un evento dedicato alla prevenzione e alla promozione di uno stile di vita sano.

La prevenzione diventa stile di vita, i ragazzi di Techne in visita al Prime Center dello IorUn gruppo di giovani coinvolti in un progetto di formazione ha visitato il Prime Center di un importante istituto finanziario.

Temi più discussi: Talk 24: TALK24 IOR LIFE - 21/05/2026; Forlì e Cesena capitali della salute: tre giorni di incontri ed esperienze per riscoprire il valore della prevenzione; Modigliana sceglie il benessere: secondo incontro; AEW Double or Nothing - Pre Show in Diretta Streaming | DAZN IT.

Results for Ior: François Pauly nuovo presidente del Consiglio di sovrintendenza. Succede a Douville de Franssu x.com

A-Train e il Deep che si fanno continuamente da contraltare l'uno all'altro è stata una delle parti migliori dello show. reddit

'Ior life a Cesena dal 28 al 30 maggio: tra gli speaker anche AcerbiFrancesco Acerbi sarà tra gli speaker durante la tre giorni di 'Ior Life', il festival dedicato alla salute e alla prevenzione che andrà in scena a Cesena dal 28 al 30 maggio. Organizzato dall’Istitut ... msn.com

Forlì e Cesena capitali della salute: tre giorni di incontri ed esperienze per riscoprire il valore della prevenzioneIOR Life porta la cultura del benessere fuori dagli ospedali dal 28 al 30 maggio con un ricco programma di workshop e grandi ospiti tra scienza, sport e cultura ... forli24ore.it