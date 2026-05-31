Vincenzo Pardini ha promosso una petizione per intitolare il ponte sul Serchio a Giuseppe Ungaretti. Ha annunciato di aderire con entusiasmo all'iniziativa, che mira a raccogliere firme a sostegno della proposta. L’obiettivo è dedicare l’infrastruttura al poeta, riconoscendo il suo contributo culturale. La proposta ha ricevuto consenso da parte di alcuni sostenitori, che ritengono l’idea significativa. La petizione prosegue con l’obiettivo di ottenere le firme necessarie.

"Aderisco senza alcun dubbio alla lodevole iniziativa di Vincenzo Pardini di raccogliere firme affinchè il Ponte sul Serchio sia intitolato al grande poeta Giuseppe Ungaretti ". A dirlo è Vittorio Fantozzi, consigliere regionale di FdI; il quale poi aggiunge: "Una intitolazione che sarebbe scontata per motivi storici e artistici in condizioni normali, ma che a Lucca è stata addirittura estromessa dal novero dei papabili con motivazioni pseudopolitiche assolutamente non condivisibili". "Non volendo fare polemica, – aggiunge Fantozzi – ma con l’obiettivo di non perdere una occasione di legare un’opera di quelle dimensioni a un nome così rilevante, metto la mia firma sulla proposta di Pardini, invitando tutti quelli che amano Lucca e le sue migliori espressioni a fare altrettanto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Intitoliamolo al poeta Ungaretti". Piace l’idea di Vincenzo Pardini

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