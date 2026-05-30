In giornata, è stata avviata una raccolta firme per chiedere un ripensamento sulle decisioni riguardanti l’istituzione scolastica nella provincia di Lucca. L’iniziativa, promossa da un autore noto, mira a sensibilizzare le autorità sulla questione. La Provincia ha annunciato le proposte delle scuole in un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui contenuti. La campagna di firme si concentra sulla richiesta di rivedere le scelte fatte in ambito scolastico, coinvolgendo cittadini e studenti.

Proprio nel giorno in cui la Provincia di Lucca ufficializza le proposte delle scuole per intitolare il nuovo ponte sul Serchio – che potete leggere nella pagina a fianco in dettaglio – all’interno di un iter partecipativo che ha creato non pochi dubbi sulle modalità utilizzate, ecco che arriva la proposta dello scrittore e firma di QN-La Nazione, Vincenzo Pardini, che torna a chiedere con una lettera aperta di intitolare il ponte al poeta lucchese Giuseppe Ungaretti. Un appello al quale hanno già dato la propria adesione alcuni intellettuali e personalità cittadine e che chiunque può sottoscrivere seguendo le indicazioni nel box qui a fianco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raccolta di firme per Ungaretti. Dalla penna di Pardini l’iniziativa per far ”ripensare” la Provincia

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