Ignazio Buttitta Il poeta in piazza debutto nazionale al teatro L' Idea

Debutta in prima nazionale, domenica 3 maggio alle 19,30, al teatro comunale L'Idea di Sambuca di Sicilia "Ignazio Buttitta. Il poeta in piazza". Un viaggio, per musica e voce di Emanuele Buttitta ed Enrico Stassi, nell'opera e nella memoria del grande poeta siciliano Ignazio Buttitta.Lo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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