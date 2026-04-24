La società dell’Atalanta sta valutando un giovane classe 2005 proveniente dalla Palestra Inter, considerata un punto di riferimento per la formazione dei giovani. La trattativa tra le parti è ancora in corso e riguarda anche i piani di Cristian Chivu per il ruolo di terzino destro dopo la partenza di Dumfries. La discussione tra i club si concentra sulla possibilità di un trasferimento e sulle modalità di eventuale investimento sul giocatore.

di Lorenzo Vezzaro Palestra Inter: la valutazione della Dea per il classe 2005 e i piani di Cristian Chivu per il dopo Dumfries. Il futuro della corsia destra nerazzurra potrebbe parlare italiano e avere il volto del nuovo che avanza. Marco Palestra è e rimane il sogno di mercato dell’Inter: in attesa di capire quello che succederà con Denzel Dumfries e Luis Henrique, l’esterno classe 2005 è in cima ai desideri dei nerazzurri sulla fascia destra. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il ragazzo è l’identikit perfetto per il modulo di Cristian Chivu, ma l’operazione si preannuncia estremamente complessa a causa della bottega carissima di Bergamo.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Palestra Inter, il gioiello di proprietà dell’Atalanta resta il primo obiettivo per la fascia. Lo stato della trattativa

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