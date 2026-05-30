di Lorenzo Vezzaro Settimana di grandi manovre per l’Inter: la dirigenza ridisegna le panchine del Settore Giovanile. Handanovic guiderà la Primavera?. Sono giorni di molteplici incontri e decisioni strategiche in viale della Liberazione. Come riportato da Tuttosport, i fari della dirigenza sono puntati non solo sulla campagna acquisti della prima squadra, ma soprattutto sul Settore Giovanile. A guidare il comparto dalla torre di controllo c’è sempre Massimo Tarantino, che ha rinnovato ufficialmente il proprio contratto mercoledì e che, insieme a Piero Ausilio e Dario Baccin, sta tirando proprio in queste ore le somme sull’annata appena conclusa per ridisegnare le panchine del vivaio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rivoluzione nel vivaio dell’Inter: Carbone ai saluti, Handanovic punta la Primavera e Vecchi resta all’Under 23

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