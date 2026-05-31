Inter perché Palestra può essere un esterno multiuso
L'Inter valuta la possibilità di utilizzare Palestra come esterno multiuso, considerando anche la posizione di Dumfries. L'olandese, attualmente titolare, ha un ruolo chiave sulla fascia destra e la società sta analizzando alternative per eventuali cambiamenti tattici. La scelta dipende dalla disponibilità e dalle prestazioni dell’attuale giocatore, senza confermare ancora una soluzione definitiva. La squadra sta monitorando anche altre opzioni per rafforzare la linea esterna.
E se Palestra entrasse a casa Inter dalla porta principale? I nerazzurri stanno lavorando al sogno che porta all’esterno della Dea, valutato tra i 40 e i 50 milioni. Una cifra che potrebbe orientare l’intera campagna acquisti del club. Premessa: la Dea del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli non farà sconti a Marotta e Ausilio. Palestra è il pezzo da novanta da piazzare sul mercato, soprattutto dopo l’ottima annata tra le fila del Cagliari e l’entrata nel giro della Nazionale, dove ha già giocato due partite. La storia legata al suo eventuale arrivo è nota: Dumfries, l’esterno destro titolare, ha una spada di Damocle che pende sopra la sua testa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
L'Inter punta su Marco Palestra il futuro del mercato estivo
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