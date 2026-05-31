L'Inter valuta la possibilità di utilizzare Palestra come esterno multiuso, considerando anche la posizione di Dumfries. L'olandese, attualmente titolare, ha un ruolo chiave sulla fascia destra e la società sta analizzando alternative per eventuali cambiamenti tattici. La scelta dipende dalla disponibilità e dalle prestazioni dell’attuale giocatore, senza confermare ancora una soluzione definitiva. La squadra sta monitorando anche altre opzioni per rafforzare la linea esterna.

E se Palestra entrasse a casa Inter dalla porta principale? I nerazzurri stanno lavorando al sogno che porta all’esterno della Dea, valutato tra i 40 e i 50 milioni. Una cifra che potrebbe orientare l’intera campagna acquisti del club. Premessa: la Dea del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli non farà sconti a Marotta e Ausilio. Palestra è il pezzo da novanta da piazzare sul mercato, soprattutto dopo l’ottima annata tra le fila del Cagliari e l’entrata nel giro della Nazionale, dove ha già giocato due partite. La storia legata al suo eventuale arrivo è nota: Dumfries, l’esterno destro titolare, ha una spada di Damocle che pende sopra la sua testa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, perché Palestra può essere un esterno multiuso

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L'Inter punta su Marco Palestra il futuro del mercato estivo

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