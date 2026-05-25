Inter Chivu traccia la linea | confermato il 3-5-2 e pronto un budget da 50 milioni

Da internews24.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter ha confermato il modulo 3-5-2 per la prossima stagione, con un budget di circa 50 milioni di euro. La linea tracciata dal nuovo allenatore prevede una difesa a tre e investimenti specifici per rafforzare il centrocampo e la retroguardia. La strategia si basa sulla continuità tattica, con l’obiettivo di migliorare le componenti chiave della squadra attraverso investimenti mirati. Nessuna indicazione su eventuali nomi di giocatori coinvolti o dettagli sul mercato.

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di Alberto Petrosilli Il mercato nerazzurro partirà dalla continuità tattica di Chivu: difesa a tre confermata e investimenti mirati tra centrocampo e retroguardia. L’ Inter è pronta a blindare Cristian Chivu con un nuovo contratto, confermando la volontà di dare continuità al progetto tecnico dopo una stagione chiusa con il Double tra Scudetto e Coppa Italia. La dirigenza nerazzurra, guidata da Beppe Marotta, non vuole iniziare una nuova annata con un allenatore in scadenza e per questo il rinnovo è ormai vicino. L’ingaggio del tecnico dovrebbe salire da 2 a 3 milioni di euro più bonus. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Ma il punto centrale riguarda soprattutto le strategie per il prossimo mercato estivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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