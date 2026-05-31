Se l'Inter dovesse perdere uno dei suoi centrali, il difensore della Roma, N’Dicka, sarebbe l’alternativa preferita da Chivu. N’Dicka ha una media di 1,2 interventi a partita e un passaggio riuscito al 85%, mentre il difensore azzurro ha rispettivamente 1,5 interventi e un passaggio completato al 88%. Entrambi hanno giocato circa 30 partite nella stagione in corso, con N’Dicka che vanta anche una media di 0,4 intercetti per match.

di Francesco Aliperta Inter, il difensore della Roma è la prima scelta di Chivu in caso di addio del centrale azzurro: ecco il bilancio statistico. L’interesse dell’Inter per Evan N’Dicka si fa sempre più concreto, soprattutto se si materializzasse la cessione di Alessandro Bastoni entro la scadenza del 30 giugno. Il centrale ivoriano si è confermato come uno dei leader difensivi della Roma, attirando le attenzioni dei vertici nerazzurri. Sotto la guida tecnica di Cristian Chivu, l’Inter cerca un profilo mancino capace di non far rimpiangere il numero 95, mantenendo intatta la solidità della retroguardia e la qualità nell’impostazione dal basso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, l’alternativa a Bastoni è N’Dicka: ecco i numeri del difensore giallorosso e il confronto tra i due centrali

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