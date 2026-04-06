Mercato Inter il Barcellona molla Bastoni? I blaugrana guardano in Serie A per l’alternativa al difensore nerazzurro…

Il Barcellona sta valutando altre opzioni per rinforzare la difesa, lasciando da parte l’interesse nei confronti di Bastoni dell’Inter. Secondo fonti di mercato, i blaugrana avrebbero puntato su diversi giocatori italiani come possibili alternative. La trattativa con il difensore nerazzurro sembra essere stata messa da parte, e il club catalano avrebbe concentrato l’attenzione su altri profili provenienti dalla Serie A.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, il Barcellona vira su altri obiettivi? L’alternativa a Bastoni arriverebbe sempre dalla Serie A: ecco i dettagli. Il futuro di Jhon Lucumì sembra essere sempre più lontano da Bologna. Il difensore colombiano, pilastro della retroguardia rossoblù, ha attirato l’attenzione dei top club europei grazie a prestazioni di altissimo livello. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il Barcellona avrebbe inserito il suo nome nella lista dei desideri per la prossima stagione. I catalani stanno monitorando con attenzione il mercato dei difensori centrali e vedrebbero in Lucumì l’alternativa ideale qualora non dovesse andare in porto l’assalto ad Alessandro Bastoni. 🔗 Leggi su Internews24.com

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