La trattativa tra l'Inter e il Barcellona per il trasferimento del difensore prosegue con tensioni sul prezzo. La società nerazzurra chiede circa 70 milioni di euro, ma i catalani sembrano avere dubbi sulla disponibilità a pagare questa cifra. La distanza tra le due parti riguarda ancora l'importo finale e non ci sono ancora accordi definitivi. La questione rimane aperta, con entrambe le squadre che continuano a negoziare.

Tra dubbi e certezze, in casa Inter si infittisce il mistero attorno alla situazione Bastoni. Perché se da una parte è conclamato il forte interesse del Barcellona, dall'altra la dirigenza nerazzurra è tutt'altro che sicura che la situazione finanziaria del club catalano possa permettere ai blaugrana di azzerare la forbice tra domanda e offerta. In questo senso, il primo messaggio chiaro e diretto l'ha recapitato il direttore sportivo del club, Piero Ausilio: "Bastoni ha un contratto con l’Inter e oggi non ci sono situazioni tali da pensarlo lontano da qui. Non so cosa dicano in Spagna, ma noi siamo contenti di cosa ha dato Bastoni all’Inter e sicuri che darà ancora tanto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bastoni, è braccio di ferro tra Inter e Barça sul prezzo del difensore

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