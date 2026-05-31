Il difensore tedesco Bisseck ha scalato le gerarchie dell'Inter, passando da riserva a titolare nel reparto difensivo. Accanto a Akanji e Bastoni, ha consolidato il ruolo di pilastro del settore arretrato. La sua stagione si caratterizza per numeri in crescita e prestazioni che hanno contribuito alla stabilità della linea difensiva della squadra. La sua presenza si è rafforzata nel corso delle ultime partite, diventando un elemento chiave nel sistema di gioco.

di Lorenzo Vezzaro Il tedesco Bisseck ribalta le gerarchie e si prende la difesa accanto ad Akanji e Bastoni: tutti i numeri della sua stagione d’oro. L’avvento di Cristian Chivu sulla panchina dell’ Inter sembrava dover stringere gli spazi per Yann Aurel Bisseck, inizialmente scivolato indietro nelle gerarchie difensive. Il centrale tedesco ha invece firmato una vera e propria scalata, trasformandosi in un titolare fisso del reparto arretrato nerazzurro. Sfruttando la sua duttilità, il classe 2000 si è imposto sia come braccetto di destra sia come perno centrale al fianco di Manuel Akanji e Alessandro Bastoni, disputando una stagione da assoluto protagonista. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, la scalata di Bisseck: da scommessa a pilastro del muro di Chivu

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