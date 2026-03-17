Nell’estate del 2023, l’Inter ha acquistato il difensore Yann Aurel Ludger Bisseck dall’Aarhus per 7 milioni di euro. Fin dal suo arrivo, Bisseck ha avuto un ruolo centrale nella linea difensiva della squadra. La sua crescita e le prestazioni sul campo hanno attirato l’attenzione, trasformandosi da semplice acquisto a punto di riferimento per l’intera difesa nerazzurra.

Acquistato dall’Aarhus per 7 milioni di euro, Yann Aurel Ludger Bisseck è stata la scommessa della società nerazzurra nella finestra di mercato estiva del 2023 che si è rivelata vincente. Osservato con attenzione all’ Europeo Under21 con la Germania, Marotta e Ausilio rimasero stregati dalle abilità tecniche e fisiche del tedesco, considerate perfette per il ruolo di braccetto di difesa decidendo così di anticipare la concorrenza e portare ad Appiano Gentile il difensore classe 2000. Bisseck è da tre stagioni che veste la maglia dell’Inter, ottenendo, fin qui, 96 presenze tra tutte le competizioni realizzando 7 gol, tutti in Serie A. Ha vinto la seconda stella con i nerazzurri nella stagione 20232024, una Supercoppa Italiana nella medesima annata e raggiunto la finale di Champions League la scorsa stagione, persa contro il PSG. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, l’exploit di Bisseck: da scommessa a perno della difesa

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