Il difensore tedesco, che l’estate scorsa era stato vicino a lasciare l’Inter, ha conquistato un ruolo di rilievo nella retroguardia, affiancando Akanji come punto fermo della linea difensiva. La squadra si prepara a una possibile rivoluzione in campo difensivo, con il presente che vede i due come elementi chiave. La situazione contrattuale e le recenti scelte tecniche indicano un cambiamento rispetto al passato recente.

Da una parte la certezza è che la difesa dell'Inter vivrà un restyling quasi mai visto prima, con (almeno) 3-4 elementi ad un passo dall'addio. Dall'altra, la certezza si chiama Yann Aurel Bisseck. In una stagione appena, il gigantone tedesco ha modificato il suo status da sacrificabile ad intoccabile grazie ad una serie di prestazioni da urlo, a una personalità nel difendere alto su cui possono contare in pochi, ma soprattutto ad un livello di attenzione dentro le partite profondamente migliorato. Principalmente, quello si imputava al tedesco: ottime chiusure sì, alternate però a svarioni causati da leggerezze che sono...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bisseck, da sacrificabile a pilastro Inter: lui e Akanji punti fermi in difesa, poi sarà rivoluzione

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