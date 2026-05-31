Il centrocampista dell'Inter si prepara a lasciare il club, con l'obiettivo di trasferirsi a Koné. La trattativa coinvolge anche il Nottingham, che ha mostrato interesse per il giocatore. Nel frattempo, l'Inter ha avviato discussioni con la Roma per un possibile scambio o accordo legato al trasferimento. Nessuna ufficialità è ancora stata annunciata, e le trattative sono in corso.

È con la valigia in mano da qualche sessione di mercato, ma stavolta Davide Frattesi è davvero pronto a lasciare l’Inter. I numeri della sua ultima stagione sono la fotografia perfetta, anche un po’ amara, di un addio che si è iniziato a consumare da mesi. A gennaio è stato a un passo dal Nottingham Forest, ma non era questa un’operazione da chiudere nel bel mezzo dell’annata sportiva. Ora è tutta un’altra cosa. E gli inglesi stanno tornando a bussare alla porta dell’Inter per il centrocampista che alla prossima stagione chiede un nuovo progetto, una nuova sfida e ovviamente più minuti in campo. La Premier League però non è l’unica opzione sul tavolo per il 26enne che animerà il mercato in uscita dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, Frattesi saluta: è la pedina per arrivare a Koné. La trattativa

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Frattesi-Inter vs Atalanta

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