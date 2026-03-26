L'Inter sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo e ha individuato nel centrocampista della Roma un possibile obiettivo. Secondo alcune fonti, la società ha messo nel mirino il calciatore come parte di una strategia più ampia, che potrebbe coinvolgere anche altri giocatori. La situazione è ancora in evoluzione, con trattative che potrebbero portare a sviluppi nelle prossime settimane.

L’Inter si è decisa, vuole cambiare motore, taglia, guida. Mentre insegue lo scudetto numero 21 e prova a fermare il vento di Milan e Napoli che soffia alle spalle, programma già una squadra diversa per la stagione che verrà, a partire dall’asse centrale. È da lì che Cristian Chivu intende innescare la rivoluzione, perché questo sarà tra qualche mese: un cambiamento rivoluzionario con un rimescolamento della rosa e, probabilmente, un modulo più cangiante e meno statico rispetto agli ultimi anni. Alla nuova Inter viene chiesto, soprattutto, ritmo e maggiore forza fisica, grazie a caratteristiche ben precise da trovare nei nuovi giocatori cercati sul mercato: Manu Konè, centurione della Roma del Gasp, le raccoglie tutte in un unico centrocampista, per questo i nerazzurri ritenteranno l’assalto mancato giusto qualche mese fa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, e se fosse Frattesi la chiave per arrivare a Konè? La strategia di Marotta

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