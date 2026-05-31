Inter ecco il cammino in Coppa Italia | si parte a dicembre Il programma completo

Gli ottavi di finale della Coppa Italia per la squadra campione in carica si svolgeranno tra il 2 e il 16 dicembre. La fase si svolgerà nel periodo invernale, secondo il calendario ufficiale. La competizione prevede incontri eliminatori diretti, senza indicazioni sui possibili avversari o date specifiche di ogni partita. La restante programmazione della coppa non è ancora stata comunicata.

Inter News 24 Inter, definito il tabellone dei campioni in carica: gli ottavi di finale scatteranno in inverno tra il 2 e il 16 dicembre. L’ Inter, campione in carica anche della Coppa Italia, inizierà il suo cammino nella competizione a partire dagli ottavi di finale, in programma tra il 2 dicembre 2026, il 16 dicembre 2026 e il 13 gennaio 2027. La corsa alla conquista del trofeo nazionale è pronta a ripartire con i nerazzurri guidati da Cristian Chivu che punteranno a difendere il titolo. Il torneo prenderà ufficialmente il via in estate con il Turno Preliminare fissato per domenica 9 agosto 2026, seguito dai Trentaduesimi domenica 16 agosto 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com

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