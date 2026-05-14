L’Inter ha conquistato la Coppa Italia, portando a casa il trofeo con una vittoria che si aggiunge ai successi stagionali. Christian Panucci ha commentato la prestazione complessiva dei nerazzurri, valutando la stagione con un voto di 8,5. Tuttavia, ha sottolineato che il percorso in campo europeo ha influito sulla valutazione generale della squadra. La coppa si aggiunge ai risultati di questo periodo, mentre l’analisi si concentra sui singoli e sul rendimento complessivo.

di Lorenzo Vezzaro Coppa Italia in bacheca per i nerazzurri di Chivu: l’analisi di Christian Panucci sui singoli e sul rendimento complessivo. Dopo il trionfo dell’Olimpico, Christian Panucci ha analizzato ai microfoni di Mediaset la prestazione dei singoli e il valore della stagione interista. Pur riconoscendo la forza del gruppo, l’ex difensore ha voluto sottolineare come l’obbligo di vincere faccia parte del DNA di questo club, non risparmiando una critica alla gestione delle aspettative dopo l’eliminazione dalle competizioni internazionali. THURAM E LAUTARO – « Thuram era un po’ compassato all’inizio ma quando ha spazio è importantissimo. Lautaro è sempre al posto giusto al momento giusto, come si è visto sul gol.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - L’Inter vince la Coppa Italia, ma Panucci frena: «Stagione da 8,5, pesa il cammino europeo»

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