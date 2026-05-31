Integratori per il cervello | quali funzionano secondo la scienza
Un'indagine sulla efficacia degli integratori per il cervello ha rilevato che molti dei prodotti più venduti non hanno prove scientifiche solide a supporto delle loro promesse. Studi clinici condotti su diversi supplementi mostrano risultati contrastanti o assenti riguardo a miglioramenti di memoria, attenzione o rallentamento del declino cognitivo. La ricerca scientifica non conferma che assumerli possa portare benefici significativi, e molti prodotti non superano le verifiche di efficacia.
Sugli scaffali delle farmacie, e con maggiore insistenza su quelli dei negozi di integratori e degli shop online, è comparsa negli ultimi anni una categoria di prodotti con nomi come Daily Brain Boost, Brain Drive, Brain Guard+: flaconi accattivanti venduti con la promessa di migliorare memoria, attenzione e lucidità mentale. La logica che li sostiene è quella del momento: il cervello è qualcosa da ottimizzare, i suoi limiti sono negoziabili attraverso il giusto regime di pillole, polveri e caramelle gommose. La salute cognitiva, un tempo legata all'invecchiamento e alla malattia, è così diventata un'altra frontiera da presidiare. Secondo un sondaggio del 2021, circa un adulto su cinque con più di cinquant'anni assume già oggi vitamine o integratori che vantano un effetto sulle funzioni cerebrali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Gli integratori fanno bene a chi li vende
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