Un'indagine sulla efficacia degli integratori per il cervello ha rilevato che molti dei prodotti più venduti non hanno prove scientifiche solide a supporto delle loro promesse. Studi clinici condotti su diversi supplementi mostrano risultati contrastanti o assenti riguardo a miglioramenti di memoria, attenzione o rallentamento del declino cognitivo. La ricerca scientifica non conferma che assumerli possa portare benefici significativi, e molti prodotti non superano le verifiche di efficacia.

Sugli scaffali delle farmacie, e con maggiore insistenza su quelli dei negozi di integratori e degli shop online, è comparsa negli ultimi anni una categoria di prodotti con nomi come Daily Brain Boost, Brain Drive, Brain Guard+: flaconi accattivanti venduti con la promessa di migliorare memoria, attenzione e lucidità mentale. La logica che li sostiene è quella del momento: il cervello è qualcosa da ottimizzare, i suoi limiti sono negoziabili attraverso il giusto regime di pillole, polveri e caramelle gommose. La salute cognitiva, un tempo legata all'invecchiamento e alla malattia, è così diventata un'altra frontiera da presidiare. Secondo un sondaggio del 2021, circa un adulto su cinque con più di cinquant'anni assume già oggi vitamine o integratori che vantano un effetto sulle funzioni cerebrali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Integratori per il cervello: quali funzionano secondo la scienza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Gli integratori fanno bene a chi li vende

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La nutrizionista risponde. Integratori per memoria e concentrazione: dai funghi per il cervello agli Omega-3

Integratori per dormire, quando funzionano davvero: l’analisi dell’espertoQuando il sonno si fa desiderare, molte persone si rivolgono agli integratori come melatonina, valeriana e passiflora.

Temi più discussi: E se questa vitamina potesse davvero riparare il cervello?; Overthinking, come spegnere i film mentali: la strategia per allontanare i cattivi pensieri; Leptina e obesità: l'ormone che aiuta a dimagrire; Troppo cibo spazzatura da piccoli cambia l'approccio al cibo per sempre.

Integratori naturali: quali scegliere per il benessereGli integratori naturali sono sempre più utilizzati per supportare il benessere generale, integrare eventuali carenze nutrizionali e sostenere alcune funzioni dell’organismo. Tuttavia, la vasta dispon ... msn.com

E se il tuo cervello avesse solo bisogno di uno specchio? La scienza dietro NeurOptimal® e come funziona l'auto-regolazione neurale. reddit

Questa vitamina semisconosciuta è vitale per la salute del cervello, potenzia la memoria e le funzioni cognitiveViene spesso consigliata alle mamme in attesa, per assicurare un sano sviluppo cerebrale e sane funzioni cognitive nel neonato: la colina (o vitamina J) è un nutriente importante per il nostro ... vogue.it