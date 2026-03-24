“U ltimamente faccio fatica a concentrarmi, mi sento spesso stanca mentalmente e dimentico le cose più facilmente. Esistono integratori naturali davvero utili per memoria e concentrazione?” Integratori dimagranti: a cosa fare attenzione prima di acquistarli X Prima di pensare a quali integratori assumere, è importante capire perché memoria e concentrazione iniziano a calare. Nella maggior parte dei casi non si tratta di una “carenza”, ma di un sovraccarico. Stress cronico, sonno poco recuperante, ritmi irregolari, alimentazione disorganizzata o ancora alterazioni ormonali in menopausa: il cervello entra in una modalità di risparmio energetico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La nutrizionista risponde. Integratori per memoria e concentrazione: dai funghi per il cervello agli Omega-3

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