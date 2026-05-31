In questa tornata elettorale, la lista civica “Insieme per Fermo” ha ottenuto il 9,84% delle preferenze, contribuendo alla vittoria di un candidato sindaco. La squadra, guidata da Carlo Iommi ed Eleonora Luciani, ha rappresentato una sorpresa nel risultato finale. La loro partecipazione si è distinta per aver influenzato l’esito della competizione, secondo quanto riferito dai risultati ufficiali.

La sorpresa di questa tornata elettorale ha un nome: Insieme per Fermo. La squadra civica guidata da Carlo Iommi ed Eleonora Luciani – ex Piazza Pulita – si è rivelata un tassello fondamentale per la vittoria di Scarfini, raccogliendo il 9,84% delle preferenze. Ad oggi può contare quattro nomi in Consiglio comunale – David Cinti, Lauro Salvatelli, Giordano Fabbrizi e Gian Mario Scaloni – e un peso importante in ottica Giunta. Carlo Iommi, Insieme per Fermo: quasi il 10% delle preferenze per una nuova lista. Vi aspettavate questo risultato? "È un risultato insperato, anche se ci abbiamo lavorato tanto. Abbiamo candidato persone che per la gran parte non hanno mai calcato l’arena politica, portando alla coalizione quattro consiglieri, non un numero esiguo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Insieme per Fermo, Iommi: "Vinto con pulizia politica"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Andrea Diprè ci riprova (con la politica) e si candida a sindaco di Fermo

Con il MAAM l’arte si fa politica urbana: l’utopia ha vintoQuindici anni fa, un artista senza strumenti urbanistici o potere istituzionale avviò un progetto che mirava a usare l’arte come mezzo di...

Temi più discussi: Insieme per Fermo, Iommi: Vinto con pulizia politica; Fermo, ecco il nuovo Consiglio. Sono 32 seggi, più quello del sindaco Scarfini: 20 alla maggioranza e 11 per le tre opposizioni; Elezioni a Fermo, tutte le preferenze dei consiglieri: c'è anche chi non si è votato; La partita politica. Sfida a 4 per la poltrona da sindaco di Fermo, 389 aspiranti consiglieri.

Fermo e la sfida del civismo, Insieme per Scarfini. Il progetto è vincente, non si torna indietro. Ecco i 32 candidatiFERMO Professionalità, radici, visione futura: così si qualificano i 32 candidati alla carica di consigliere comunale della lista Insieme per Fermo, a sostegno della candidatura a sindaco di Alberto ... corriereadriatico.it

Insieme per Scarfini o forse no? Fermo, ecco il cortocircuito della nuova civicaFERMO Si chiama Insieme per Scarfini la nuova civica, guidata da Eleonora Luciani e Carlo Iommi che punta a sostenere l’attuale maggioranza alle prossime elezioni. Ma non è detto che non sia ... corriereadriatico.it