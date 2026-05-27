Quindici anni fa, un artista senza strumenti urbanistici o potere istituzionale avviò un progetto che mirava a usare l’arte come mezzo di trasformazione urbana. L’obiettivo era coinvolgere le comunità e cambiare le aree marginali attraverso interventi artistici. Oggi, questa iniziativa ha portato alla creazione di uno spazio dedicato all’arte urbana, che si definisce come una forma di politica sul territorio. La visione di quell’artista si è concretizzata in un progetto che coinvolge attualmente diverse realtà locali.

Quindici anni fa Giorgio de Finis non aveva strumenti urbanistici né potere istituzionale. Aveva una visione: l’idea, apparentemente irragionevole, che l’arte potesse diventare una forma concreta di politica urbana — non per rappresentare la marginalità, ma per trasformarla. Quindici anni dopo, Roma Capitale ha acquistato l’area di Metropoliz e si prepara a costruirvi case per chi ci abita. Il MAAM — Museo dell’Altro e dell’Altrove — ha funzionato. Bisogna tornare all’inizio. Una fabbrica abbandonata negli anni Ottanta sulla Prenestina, alla periferia di Roma. Famiglie migranti, precari, persone espulse dal mercato immobiliare e dimenticate dalla politica la occupano nel 2009. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Con il MAAM l’arte si fa politica urbana: l’utopia ha vinto

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