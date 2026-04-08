Andrea Diprè ci riprova con la politica e si candida a sindaco di Fermo

Andrea Diprè ha annunciato di voler candidarsi a sindaco di Fermo. Questa decisione non rappresenta la prima esperienza politica per lui, che in passato aveva manifestato l'intenzione di candidarsi per un ruolo nel suo capoluogo. Ora, invece, ha scelto di concorrere per il municipio di un’altra città. La candidatura è stata comunicata pubblicamente dallo stesso Diprè, senza ulteriori dettagli sul suo progetto politico.

“Mi candido a sindaco”. Parola di Andrea Diprè. È vero, non è la prima volta che il noto personaggio ben conosciuto nel mondo del web fa un annuncio del genere (a dire il vero, si era pure candidato per guidare il nostro capoluogo da via Belenzani), ma stavolta lo scranno è quello di un’altra. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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