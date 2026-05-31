All’antivigilia del ballottaggio per il nuovo sindaco di Lecco, i tecnici della Provincia devono decidere se approvare una richiesta di ricerca mineraria sul Magnodeno, il promontorio vicino alla città. La decisione riguarda il rilascio dell’autorizzazione per una nuova cava in quella zona, nota come balcone naturale di Lecco. La questione sta creando tensioni tra chi sostiene lo sfruttamento delle risorse e chi si oppone alla miniera.

Una nuova miniera sul Magnodeno, il balcone naturale di Lecco. All’antivigilia del ballottaggio per scegliere il nuovo sindaco di Lecco, i tecnici della Provincia di Lecco decideranno se concedere o meno l’autorizzazione per una nuova ricerca mineraria sul Magnodeno. Una doccia gelata: nessuno ne sapeva nulla e chi invece ne era a conoscenza ha taciuto, nonostante la richiesta depositata dai manager di Unicalce risalga allo scorso febbraio. Potrebbe essere una formalità, perché, in totale sordina, si è già svolta una prima riunione della Conferenza dei servizi con i rappresentanti dei diversi enti e delle diverse istituzioni che devono esprimere un parere: Provincia appunto, ma anche Comune, Ats, Arpa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Insaziabile fame di Magnodeno". Mobilitazione contro un’altra cava

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Un’altra aggressione ai danni di un autista di autobus: sindacati pronti alla mobilitazioneUn autista di Autolinee Toscane è stato aggredito mentre lavorava a Firenze, riportando ferite che hanno richiesto il ricovero in pronto soccorso.

Vertenza Bipres, mobilitazione in piazza a Rocca: "Situazione inaccettabile, nessuno può voltarsi dall’altra parte"Venerdì si terrà un'assemblea pubblica in piazza Tassinari a Rocca San Casciano, organizzata dalla Fiom Cgil di Forlì-Cesena, per discutere della...

Si parla di: Insaziabile fame di Magnodeno. Mobilitazione contro un’altra cava; Comitato Salviamo il Magnodeno ai candidati sindaco: Basta scavi! Quale futuro?.