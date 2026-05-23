Un autista di Autolinee Toscane è stato aggredito mentre lavorava a Firenze, riportando ferite che hanno richiesto il ricovero in pronto soccorso. L’incidente è avvenuto durante il servizio di trasporto pubblico locale. I sindacati hanno annunciato possibili iniziative di protesta in risposta all’episodio.

FIRENZE – Nuova fiammata di violenza ai danni del personale del trasporto pubblico locale a Firenze, dove un autista di Autolinee Toscane è finito al pronto soccorso a causa di una brutale aggressione stradale. L’episodio, consumatosi nel pomeriggio di ieri, ha riacceso immediatamente la protesta e l ‘indignazione dei sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-Fna, pronti adesso ad azioni eclatanti di fronte a un’emergenza sicurezza che appare fuori controllo. La dinamica dell’accaduto, ricostruita dalle sigle sindacali, ricalca un copione di sconcertante banalità quotidiana. Il conducente del bus, in servizio sulla linea 12, stava per effettuare la manovra di capolinea nei pressi della rotonda Barbetti, non lontano da piazzale Michelangiolo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Un’altra aggressione ai danni di un autista di autobus: sindacati pronti alla mobilitazione

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