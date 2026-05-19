Vertenza Bipres mobilitazione in piazza a Rocca | Situazione inaccettabile nessuno può voltarsi dall’altra parte

Venerdì si terrà un'assemblea pubblica in piazza Tassinari a Rocca San Casciano, organizzata dalla Fiom Cgil di Forlì-Cesena, per discutere della vertenza Bipres. La mobilitazione coinvolge lavoratori e rappresentanti sindacali, che considerano la situazione attuale inaccettabile. La manifestazione si svolge in un momento di tensione, con i partecipanti che chiedono attenzione e risposte sulle questioni legate all'azienda. Nessun dettaglio sulle eventuali richieste o richieste specifiche degli organizzatori è stato comunicato.

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