Vertenza Bipres mobilitazione in piazza a Rocca | Situazione inaccettabile nessuno può voltarsi dall’altra parte
Venerdì si terrà un'assemblea pubblica in piazza Tassinari a Rocca San Casciano, organizzata dalla Fiom Cgil di Forlì-Cesena, per discutere della vertenza Bipres. La mobilitazione coinvolge lavoratori e rappresentanti sindacali, che considerano la situazione attuale inaccettabile. La manifestazione si svolge in un momento di tensione, con i partecipanti che chiedono attenzione e risposte sulle questioni legate all'azienda. Nessun dettaglio sulle eventuali richieste o richieste specifiche degli organizzatori è stato comunicato.
“Una situazione inaccettabile”. La Fiom Cgil di Forlì-Cesena organizza per venerdì in piazza Tassinari a Rocca San Casciano un incontro pubblico sulla vertenza Bipres. “La decisione della curatela di non garantire una tutela piena e generalizzata per tutte i lavoratori rappresenta una scelta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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