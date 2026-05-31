INPS Giugno 2026 | Calendario Dettagliato dei Pagamenti per Pensioni Assegno Unico e Misure di Sostegno

Notizia in breve

Nel mese di giugno 2026, i pagamenti per pensioni, assegno unico e altre misure di sostegno sono previsti in date specifiche. Le pensioni saranno erogate a partire dal primo giorno del mese, mentre i pagamenti dell’assegno unico seguiranno un calendario stabilito che varia in base alla regione di residenza. Le date di accredito sono comunicate dall’INPS e riguardano anche altre misure di sostegno economico. L’elenco completo delle date è disponibile sul sito ufficiale dell’ente.