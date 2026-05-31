INPS controlli sul 2026 | rischio cancellazione per le pensioni zero

Nel 2026, i pensionati con assegni pari a zero rischiano di perdere definitivamente il diritto alla pensione. L'INPS ha annunciato controlli mirati per verificare le condizioni di queste pensioni, che potrebbero portare alla loro cancellazione definitiva. La possibilità di eliminare le pensioni senza importo si basa su controlli sui requisiti di legge e sulla verifica che non siano più dovute. Se vengono riscontrate irregolarità, le pensioni con assegni azzerati potrebbero essere revocate.

? Punti chiave Cosa comporta l'azzeramento del cedolino per i pensionati nel 2026?. Perché l'INPS può cancellare definitivamente una pensione già attiva?. Quali errori burocratici bloccano l'erogazione dell'assegno sociale e del minimo?. Come si può ripristinare il pagamento dopo un controllo reddituale?.? In Breve Trattamento minimo fissato a 611,85 euro e assegno sociale a 546,23 euro mensili.. Scadenza invio dati reddituali per prestazioni legate al reddito fissata al 28 febbraio 2026.. Pensione minima massima di 619,80 euro inclusa maggiorazione straordinaria Legge di Bilancio 2026.. Contact center INPS attivo lunedì-venerdì 8:00-20:00 e sabato 8:00-14:00 al numero 803 164. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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