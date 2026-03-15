Pensioni 2026 quanto costano i contributi volontari | ecco le nuove tabelle Inps

L'INPS ha pubblicato una circolare l’11 marzo in cui vengono illustrate le nuove tabelle sui costi dei contributi volontari per la pensione 2026. Secondo i dati, un lavoratore dipendente dovrà spendere in media circa 4.200 euro per i contributi necessari ad anticipare di un anno l’accesso alla pensione. Questi importi rappresentano le spese previste per chi sceglie di versare volontariamente.

Circa 4.200 euro di contributi volontari in media per anticipare la pensione di un anno. Sono questi i costi, ricavabili dalla circolare INPS dell’11 marzo scorso, che i lavoratori dipendenti dovranno sostenere per accedere alla pensione attraverso la contribuzione volontaria. Si tratta di circa 60 euro in più rispetto all’anno passato, incremento legato all’adeguamento all’inflazione (più 1,4%) registrata nel 2025: “L’Istat ha comunicato, nella misura del +1.4%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2024 - dicembre 2024 e il periodo gennaio 2025 - dicembre 2025 (. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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