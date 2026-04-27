Calendario INPS maggio 2026 | le date di pensioni e assegni ADI

Nel mese di maggio 2026, l'INPS provvederà a distribuire pensioni e assegni ADI in diverse date, dal 2 al 27. Le scadenze sono distribuite in modo differenziato, richiedendo agli utenti di controllare le varie date sul portale ufficiale dell'ente. È importante verificare le specifiche tempistiche per assicurarsi di ricevere correttamente le somme previste.

? Cosa sapere INPS erogherà pensioni e assegni ADI tra il 2 e il 27 maggio 2026.. Le scadenze scaglionate richiedono la verifica delle diverse aree sul portale previdenziale.. Tra il 2 e il 27 maggio 2026 l’INPS erogherà diverse prestazioni sociali, partendo dalle pensioni il primo sabato del mese fino ai rinnovi dell’Assegno di Inclusione verso fine mese. Mentre si chiudono i pagamenti di aprile, tra cui l’assegno di inclusione che risulta disponibile tra oggi e domani, le famiglie iniziano a pianificare la gestione economica basandosi sulle tempistiche previste per le nuove uscite mensili. L’organizzazione delle spese domestiche per il prossimo mese dipende in larga misura dalla consultazione dei calendari ordinari, poiché le date ufficiali saranno confermate dall’ente solo nei prossimi giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu

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