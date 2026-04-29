Inpgi ok del Cig al consuntivo 2025 | avanzo a 233 milioni

Il Consiglio di indirizzo generale dell’Inpgi ha approvato il bilancio consuntivo 2025, che si chiude con un avanzo di circa 234 milioni di euro. Rispetto all’anno precedente, il risultato positivo è aumentato di circa 110 milioni di euro, passando da circa 124 milioni a oltre 233 milioni. La decisione è stata comunicata attraverso il rilascio di un nulla osta al consuntivo, che ora sarà sottoposto alle procedure di verifica e pubblicazione ufficiale.

È stato approvato dal Consiglio di indirizzo generale dell’Inpgi il bilancio consuntivo 2025, che chiude con un risultato positivo di 233,529 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai 123,855 milioni del 2024 (+109,674 milioni). Il via libera è arrivato a maggioranza nel corso dell’ultima seduta del Cig, coordinato da Patrizia Pennella. Nel dettaglio, l’istituto di previdenza dei giornalisti autonomi registra una forte crescita dell’avanzo della gestione previdenziale, pari a 234,561 milioni, in aumento di 126,247 milioni rispetto all’anno precedente. I ricavi della gestione previdenziale si attestano a 260,774 milioni, con un incremento di 117,658 milioni su base annua.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Fondazione CR Firenze approva il consuntivo 2025: avanzo record da 119 milioni (+16,7%)Il Comitato di Indirizzo di Fondazione CR Firenze, riunito oggi sotto la presidenza di Bernabò Bocca, ha approvato all’unanimità il bilancio... Panoramica sull’argomento Si parla di: INPGI, OK DEL CIG AL CONSUNTIVO 2025: AVANZO A 233 MILIONI; DIMINUISCONO I COCOCO, AUMENTA IL REDDITO DEI LIBERI PROFESSIONISTI; Save the date – Il 13 maggio a Roma l’evento per i 30 anni degli Enti 103 -.