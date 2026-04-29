Inpgi ok del Cig al consuntivo 2025 | avanzo a 233 milioni

Da ildenaro.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio di indirizzo generale dell’Inpgi ha approvato il bilancio consuntivo 2025, che si chiude con un avanzo di circa 234 milioni di euro. Rispetto all’anno precedente, il risultato positivo è aumentato di circa 110 milioni di euro, passando da circa 124 milioni a oltre 233 milioni. La decisione è stata comunicata attraverso il rilascio di un nulla osta al consuntivo, che ora sarà sottoposto alle procedure di verifica e pubblicazione ufficiale.

È stato approvato dal  Consiglio di indirizzo generale dell’Inpgi  il  bilancio consuntivo 2025,  che chiude con un  risultato positivo di 233,529 milioni di euro,  in forte crescita rispetto ai  123,855 milioni del 2024 (+109,674 milioni).  Il via libera è arrivato a maggioranza nel corso dell’ultima seduta del Cig, coordinato da  Patrizia Pennella. Nel dettaglio, l’istituto di previdenza dei  giornalisti autonomi  registra una forte  crescita dell’avanzo della gestione previdenziale, pari a  234,561 milioni, in aumento di 126,247  milioni rispetto all’anno precedente. I ricavi della gestione previdenziale si attestano a 260,774 milioni, con un incremento di 117,658 milioni su base annua.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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