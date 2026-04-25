Il bilancio di previsione 2025 del Comune prevede un avanzo di 5,4 milioni di euro, risultato che sarà illustrato nel corso della prossima seduta del consiglio comunale, prevista per martedì. I dati ufficiali indicano che i conti dell’ente sono in ordine, anche se gli indicatori richiesti dalla legge per valutare la solidità finanziaria risultano tutti negativi. Questa situazione si riflette nella relazione di bilancio che sarà presentata alle autorità competenti.

Il rendiconto 2025 sarà presentato in consiglio comunale martedì. I numeri dicono che i conti del Comune sono in salute e tutti gli indicatori previsti per legge al fine di stabilire se un ente è strutturalmente deficitario, sono negativi. Al 31 dicembre 2025, l’indebitamento complessivo del Comune, cioè il totale dei mutui, è di poco più di 35 milioni di euro, un risultato considerato eccellente, in quanto al 31 dicembre 2016 era di oltre 60 milioni. Il risultato d’amministrazione complessivo chiude con un avanzo disponibile di 5,4 milioni (per la precisione 5.405.229,32 euro), ed una parte di questo tesoretto sarà impiegato per finanziare alcuni investimenti del territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bilancio 2025 da record: 5,4 milioni di avanzo

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