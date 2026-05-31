Martedì 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, la Fortezza ospiterà un evento che durerà dall’apertura alle 10 fino alle 22. La giornata sarà dedicata al divertimento e sarà aperta a tutti.

Martedì, 2 giugno, dalle 10 alle 22, per la Festa della Repubblica Italiana, Fortezza farà da spettacolare cornice a una giornata all’insegna del divertimento, aperta a tutti. Tez Media, Ultima Spiaggia e Vivi Fortezza hanno organizzato ‘Fort Flow-D2N Day to Night’, una festa di inizio estate per far vivere a Siena, nessuno escluso, qualche ora spensierata. Un evento capace non solo di far divertire i giovani, ma anche di far passare una giornata leggera e diversa alle famiglie. Sarà la Caffetteria da Mario ad aprire la giornata: Pierluigi e i suoi cornetti artigianali daranno la carica per partire con il piede giusto. A pranzo sarà il turno... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inizia l’estate "Fort Flow-D2N Day to Niht"

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