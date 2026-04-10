A Cervia, lungo il litorale, è iniziato il lavoro di livellamento della duna di sabbia. L’intervento durerà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di ripristinare la spiaggia in vista dei ponti del 25 aprile e del primo maggio. La duna invernale viene rimossa per preparare la spiaggia all’arrivo della stagione estiva del 2026.

Cervia, 10 aprile 2026 – È iniziato il livellamento della duna di sabbia lungo il litorale di Cervia: per i prossimi ponti del 25 aprile e del primo maggio la spiaggia sarà pronta. I lavori sono partiti da Milano Marittima per poi scendere lungo la costa. Si tratta di un intervento periodico fondamentale per garantire la sicurezza, la fruibilità e il decoro delle spiagge in vista dell’inizio della stagione turistica estiva. La duna è gestita dalla cooperativa Bagnini di Cervia e i costi sono sostenuti dai concessionari per un totale di 300mila euro all’anno. L’operazione di questi giorni consiste nella redistribuzione della sabbia della duna, costruita prima dei mesi invernali per la protezione dalle mareggiate e dagli eventi atmosferici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via la duna invernale: a Cervia inizia l’estate 2026

Cervia si prepara alla stagione estiva: iniziati i lavori di livellamento della duna lungo il litoraleA Milano Marittima, in vista ormai dell'apertura ufficiale della stagione estiva, sono partiti i lavori per il livellamento della duna di sabbia...

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Via la duna invernale: a Cervia inizia l’estate 2026Gestita dalla cooperativa Bagnini, costa 300mila euro all’anno ai soci concessionari. L’obiettivo è preparare tutto in vista del 25 aprile ... ilrestodelcarlino.it

Partiti i lavori di livellamento della duna invernale per allestire la spiaggia per l’estateSono partiti da Milano Marittima i lavori per il livellamento della duna di sabbia lungo il litorale di Cervia. ravennaedintorni.it

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