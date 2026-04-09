Il Power Hits Estate di RTL 102.5 festeggia il suo decimo anniversario, segnando una lunga tradizione di concerti live estivi in Italia. L’evento inizia a Roma e si conclude all’Arena di Verona, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di musica durante la stagione estiva. Ogni anno, l’evento corona la canzone più ascoltata e apprezzata, attirando grandi numeri di pubblico e generando grande attesa tra gli amanti della musica italiana.

Compie dieci anni ed è l’evento musicale (live) più atteso dell’anno. Apre e chiude l’estate. Incorona la canzone-tormentone all’Arena di Verona, ma la classifica – su RTL 102.5, la prima radio d’Italia – inizierà subito dopo il 31 maggio: nel corso di quella serata, da non perdere, al Centrale del Foro Italico di Roma si esibiranno tutti gli artisti più amati. Tutti in una serata dal ritmo radiofonico, tutti durante il Power Hits Estate 2026 (in contemporanea anche in radiovisione e al canale 36 del DGT). Ed è così che inizia l’estate (i biglietti per l’evento del Foro Italico sono disponibili su TicketOne).“Vi prometto a Roma uno... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il Power Hits Estate di RTL 102.5 compie 10 anni: si parte da Roma per arrivare all’Arena di Verona. Così inizia l’estate musicale italiana

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RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening

Temi più discussi: RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: Blanco, Emma, Kid Yugi, Marco Masini, Bambole di Pezza e Elettra Lamborghini si aggiungono al cast; Power Hits Estate 2026, Achille Lauro e Biagio Antonacci si aggiungono al cast di Roma; RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 a Roma: cantanti, biglietti e scaletta. Si aggiungono Achille Lauro, Blanco e molti altri; RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, il 31 maggio il Grand Opening a Roma.

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@achilleidol e @biagioantonacci al Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma! Due ospiti speciali che si aggiungono al super cast con @tommasoparadiso , @breshbandicoot , @fulminacci e tanti altri artisti. 31 maggio 2026 Centrale del Foro Ita - facebook.com facebook

Anche Bambole di Pezza a RTL 102.5 Power Hits Estate! Il 31 maggio 2026 al Centrale del Foro Italico di Roma #RTL1025PHE26 #BambolediPezzaRTL1025 LIVE: Link in Bio x.com