Durante un'amichevole, il centrocampista scozzese del Napoli si è infortunato e non potrà partecipare ai Mondiali. La società ha confermato che l'infortunio impedirà al giocatore di essere in campo durante la competizione. Nessun dettaglio sulle condizioni o sulla durata dell'assenza. La squadra dovrà fare a meno del centrocampista durante il torneo.

Brutte notizie per il centrocampista del Napoli Billy Gilmour. Un infortunio al ginocchio rimediato in amichevole con la nazionale scozzese, non permetterà al centrocampista partenopeo di partecipare al prossimo mondiale. Billy Gilmour, infortunatosi nel corso del match tra Scozia e Curacao, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro. Il calciatore azzurro non prenderà parte alla Coppa del Mondo Fifa 2026. A. Corbo (giornalista): “Il Napoli non ha un ufficio scouting all’altezza della Roma e della Juventus” EUROPA LEAGUE- De Laurentiis a Napoli nel pomeriggio per incontrare il principe del Qatar. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Infortunio Gilmour, per lo scozzese niente Mondiali

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Tragedia per Gilmour: infortunio al ginocchio e addio ai MondialiIl calciatore ha subito un infortunio al ginocchio durante una partita e si è reso necessario un intervento.

Temi più discussi: Preoccupazione per Gilmour: Mondiali a rischio dopo l'infortunio in Scozia-Curacao?; Gilmour salta il Mondiale: l'annuncio ufficiale della Scozia dopo l'infortunio; Napoli: tegola Gilmour, infortunio al ginocchio e niente Mondiali; Gilmour infortunato in amichevole con la Scozia: il centrocampista del Napoli salta i Mondiali, è ufficiale.

Sono assolutamente devastato per te fratello, il calcio è un gioco crudele e tu non meriti questo, tieni la testa alta. I giocatori, lo staff e il paese ti amano. Il messaggio toccante di McTominay per Gilmour, dopo l’infortunio nell’amichevole contro Curaçao! x.com

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