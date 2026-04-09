Durante la riunione del 17 e 18 marzo 2026, il comitato FOMC ha deciso di mantenere invariati i tassi d'interesse tra il 3,5% e il 3,75%. La decisione è arrivata in un momento di instabilità legata alla crisi petrolifera e all'inflazione, con alcuni membri che avevano richiesto un taglio immediato, ma questa richiesta non è stata accolta.

Il comitato FOMC ha deciso di mantenere i tassi d’interesse tra il 3,5% e il 3,75% durante la riunione del 17 e 18 marzo 2026, ignorando la richiesta di un taglio immediato avanzata da Stephen Miran. La scelta avviene in un clima macroeconomico alterato dal conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, che ha già spinto i prezzi dei futures sul petrolio a breve scadenza verso un incremento del 50%. Mentre le aspettative di inflazione a lungo termine restano stabili, la gestione monetaria deve misurarsi con un’inflazione PCE totale al 2,8% e una core al 3,1%, dati che mostrano un rallentamento nel percorso verso l’obiettivo del 2%. Equilibrio precario tra shock energetici e stabilità occupazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fed ferma i tassi: tra crisi petrolifera e inflazione, il bivio

La Fed tiene tassi fermi ma è allarme inflazioneL'incertezza sul futuro dell'economia statunitense è stato il tema principale della riunione di ieri della Federal Reserve.

BCE ferma sui tassi, euro e Fed sotto i riflettoriAGI - Domani, giovedì 5 febbraio, si riuniranno sia la Banca Centrale Europea sia la Bank of England per prendere la prima decisione di politica...

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Fed: verbali, previsto taglio tassi nel 2026 nonostante la guerra(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 8 apr - La Federal Reserve prevede ancora di tagliare i tassi d'interesse, nel 2026, nonostante il conflitto ... ilsole24ore.com

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