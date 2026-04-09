Fed ferma i tassi | tra crisi petrolifera e inflazione il bivio

Da ameve.eu 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la riunione del 17 e 18 marzo 2026, il comitato FOMC ha deciso di mantenere invariati i tassi d'interesse tra il 3,5% e il 3,75%. La decisione è arrivata in un momento di instabilità legata alla crisi petrolifera e all'inflazione, con alcuni membri che avevano richiesto un taglio immediato, ma questa richiesta non è stata accolta.

Il comitato FOMC ha deciso di mantenere i tassi d’interesse tra il 3,5% e il 3,75% durante la riunione del 17 e 18 marzo 2026, ignorando la richiesta di un taglio immediato avanzata da Stephen Miran. La scelta avviene in un clima macroeconomico alterato dal conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, che ha già spinto i prezzi dei futures sul petrolio a breve scadenza verso un incremento del 50%. Mentre le aspettative di inflazione a lungo termine restano stabili, la gestione monetaria deve misurarsi con un’inflazione PCE totale al 2,8% e una core al 3,1%, dati che mostrano un rallentamento nel percorso verso l’obiettivo del 2%. Equilibrio precario tra shock energetici e stabilità occupazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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