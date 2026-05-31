Infermiere in Inghilterra A 28 anni sono caposala ho tante ferie e benefit In Italia colleghi esauriti
A marzo 2020, in Inghilterra, un infermiere di 28 anni si trovava a Newcastle, in attesa del rilascio del National Insurance number. Durante questo periodo, ha pranzato con un panino da Subway. L'infermiere ha riferito di essere caposala, con molte ferie e benefit, e ha confrontato la situazione lavorativa dei colleghi italiani, descrivendola come affaticante.
Marzo 2020. Newcastle, Inghilterra. Mentre aspetta che gli venga rilasciato il National Insurance number, una sorta di codice fiscale britannico, Giovanni Cavalca decide di pranzare con un panino da Subway. Da dietro il bancone, però, si sente rispondere che “sta per iniziare un lockdown nazionale” e che non lo possono far accomodare. Ritirato il suo certificato, ha solo il tempo di rincasare nell’ appartamento di un’amica prima che venga annunciata la quarantena. Laureato in infermieristica e originario dell’ Emilia Romagna, Giovanni aveva lasciato l’Italia pochi giorni prima in cerca di un lavoro, “anche perché nel Regno Unito esiste una grande varietà di ruoli con sfaccettature diverse per gli infermieri ”, spiega a ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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