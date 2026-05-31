infermiere in inghilterra a 28 anni sono caposala ho tante ferie e benefit in italia colleghi esauriti

Notizia in breve

A marzo 2020, in Inghilterra, un infermiere di 28 anni si trovava a Newcastle, in attesa del rilascio del National Insurance number. Durante questo periodo, ha pranzato con un panino da Subway. L'infermiere ha riferito di essere caposala, con molte ferie e benefit, e ha confrontato la situazione lavorativa dei colleghi italiani, descrivendola come affaticante.