Agenzia sogni esauriti Tante risate al Lumière

Allo storico cinema Lumière si è tenuto un evento organizzato dall’agenzia Sogni Esauriti, che ha attirato numerosi partecipanti. Durante la giornata sono state condivise molte risate e momenti di allegria, mentre si svolgevano attività legate all’agenzia. Le acquisizioni aziendali continuano a essere al centro delle discussioni e delle iniziative, creando un clima vivace e movimentato tra i presenti.

Le acquisizioni aziendali, si sa, non sono mai uno scherzo. Non lo sono perché mettono in subbuglio un po’ tutto. Possono creare scompiglio, e lo scompiglio trascina sempre a qualche errore e a qualche passo falso. E per vedere qualcuna di queste situazioni, ci si può accomodare in sala domani e sabato alle 20,45 o domenica alle 16,45 al Teatro Lumière, tutti pronti per una commedia esilarante. Saranno Andrea Bruni e Alessia De Rosa a dirigere ’Agenzia sogni esauriti’ della compagnia Zera, dopo i successi di ’Questo amore è uno scherzo’ e ’Un Menù di risate’. Perché in questa storia c’è una agenzia pubblicitaria vecchio stile, fa le cose come si son sempre fatte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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