Dopo un grave incidente, un infermiere ha prestato immediatamente soccorso, riuscendo a stabilizzare la donna rimasta coinvolta. Durante le operazioni di primo intervento, ha applicato tecniche di rianimazione e ha mantenuto le vie respiratorie aperte, contribuendo a prevenire un esito fatale. I colleghi presenti hanno collaborato, e le manovre eseguite sul momento sono state decisive per evitare il peggio. L’intervento rapido e competente è stato definito da chi ha assistito come un esempio di professionalità e prontezza.

? Punti chiave Come ha fatto l'infermiere a stabilizzare la paziente in quel momento?. Quali manovre decisive hanno impedito il decesso della donna investita?. Perché l'intervento tempestivo ha evitato conseguenze ancora più gravi?. Come evolveranno le cure mediche per la perdita degli arti inferiori?.? In Breve Incidente avvenuto nelle ore notturne del 21 maggio 2026.. Vittima Salim El Koudri ha riportato la perdita dell'uso delle gambe.. Intervista al soccorritore rilasciata al giornalista Michele Bocci.. Dati clinici inviati alle autorità per monitorare le cure specialistiche.. L’infermiere Alessandro Guerzoni è intervenuto tempestivamente per salvare la vita di una donna colpita da un grave incidente avvenuto nelle ore notturne del 21 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Soccorso salvavita dopo l’incidente: l’infermiere: “I colleghi sono eroi

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