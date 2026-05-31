indycar palou torna a vincere a detroit

Alex Palou ha vinto di nuovo in IndyCar durante l'ultima gara a Detroit. Dopo un mese di maggio difficile a Indianapolis, il pilota ha conquistato il primo posto in questa gara. La vittoria segna il ritorno di Palou sulla pista, mettendo fine a un periodo complicato per lui. La corsa si è conclusa con Palou davanti a tutti, confermando il suo successo nel campionato.

Alex Palou torna a vincere nella NTT IndyCar Series dopo un ‘complicato’ mese di maggio in quel di Indianapolis. Lo spagnolo, sconfitto nel GP all’interno del catino di Speedway e nella 500 Miglia, si è imposto di forza con la propria Honda #10 di Chip Ganassi Racing replicando quanto fatto lo scorso anno. Il campione in carica della serie nega quindi la festa a General Motors che in casa continua a perdere. In IndyCar sono infatti ancora zero le affermazioni di Chevrolet nell’appuntamento creato appositamente davanti alla base generale dell’iconico gruppo statunitense. L’iberico allunga in campionato precedendo nuovamente all’arrivo Kyle Kirkwood, alfiere di Andretti #27 che ha provato in qualche modo ad arginare la constante fuga dell’avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Defending Indianapolis 500 champion Alex Palou joins Local 4 after 500 pole

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