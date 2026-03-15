Kyle Kirkwood ha superato Alex Palou nel finale e ha vinto il primo GP di Arlington, terzo appuntamento della stagione 2026 della NTT IndyCar Series. La gara si è svolta sul circuito di Arlington, con Kirkwood che ha ottenuto la vittoria davanti a Palou. Questo risultato ha permesso a Kirkwood di salire in cima alla classifica della corsa.

Kyle Kirkwood scavalca Alex Palou nel finale e vince di forza la prima edizione del GP di Arlington, terzo round della NTT IndyCar Series 2026. Sesto acuto in carriera per il portacolori di Andretti, semplicemente superiore a tutti nell’ultima e decisiva parte dell’evento texano. Lo svedese Marcus Ericsson (Andretti #28) ha tenuto la prima pole in carriera nelle prime fasi dell’evento texano difendendosi alla perfezione dallo spagnolo Alex Palou (Chip Ganassi Racing #10) e australiano Will Power (Andretti #26). L’ex pilota di F1 ha ceduto il primato al campione in carica nel corso del 17mo giro in occasione del primo pit stop. Un problema con una gomma ha permesso al #10 di Ganassi di scavalcare l’avversario, abile nella prima parte della competizione a controllare la monoposto del catalano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - IndyCar, Kirkwood scavalca Palou e trionfa ad Arlington

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