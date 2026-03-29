IndyCar | Palou ribalta Kirkwood distacco scende a 2 punti

Durante la quarta gara stagionale a Barber, il pilota ha ottenuto una vittoria che ha ribaltato la classifica generale, riducendo a due punti il distacco dal leader. La corsa ha visto un sorpasso decisivo nei confronti di un avversario che si trovava in testa fino a quel momento. La gara si è conclusa con un sorpasso sulla linea del traguardo, influenzando significativamente la classifica del campionato.

La corsa al titolo IndyCar si è trasformata in un duello serrato dopo la quarta gara stagionale a Barber. Alex Palou ha sfruttato una vittoria netta per ridurre il distacco da Kyle Kirkwood a soli due punti. Mentre lo svedese Lundgaard scala fino al terzo posto grazie al secondo posto, anche Graham Rahal torna sul podio dopo quasi tre anni di digiuno. Il calendario 2026 conta diciotto appuntamenti totali e siamo appena alla metà della prima fase. I dati tecnici mostrano come le strategie abbiano determinato l’ordine finale: Palou ha gestito perfettamente le usure degli pneumatici per staccare nel rettilineo finale. Questa dinamica ha ridisegnato completamente la classifica generale, rendendo la lotta per il primo posto estremamente aperta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IndyCar: Palou ribalta Kirkwood, distacco scende a 2 punti Articoli correlati IndyCar, Kirkwood scavalca Palou e trionfa ad ArlingtonKyle Kirkwood scavalca Alex Palou nel finale e vince di forza la prima edizione del GP di Arlington, terzo round della NTT IndyCar Series 2026. Kirkwood batte Palou: vittoria epica ad Arlington 2026Il Gran Premio di Arlington del 2026 ha Kyle Kirkwood imporsi in una gara inaugurale priva di incidenti gravi per la maggior parte della corsa. Contenuti e approfondimenti su IndyCar Palou ribalta Kirkwood distacco... Indycar, Palou in pole: gara LIVE oggi su SkyPalou torna in Pole in IndyCar intascando il miglior tempo nelle qualifiche del GP dell’Alabama. Brutto incidente per Power, illeso dopo aver perso i freni. Gara in diretta oggi su Sky Sport F1 dalle ... sport.sky.it Indycar: Kirkwood strepitoso, sorpasso magistrale su Palou e vittoria ad ArlingtonLeggi su Sky Sport l'articolo Indycar: Kirkwood strepitoso, sorpasso magistrale su Palou e vittoria ad Arlington ... sport.sky.it