Incidente stradale a Goito scontro tra due veicoli | una donna è in pericolo di vita

Un incidente stradale si è verificato a Goito, nel Mantovano, coinvolgendo due automobili. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Una donna di 51 anni è rimasta gravemente ferita e si trova in pericolo di vita. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

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