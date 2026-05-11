Incidente stradale a Goito scontro tra due veicoli | una donna è in pericolo di vita

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente stradale si è verificato a Goito, nel Mantovano, coinvolgendo due automobili. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Una donna di 51 anni è rimasta gravemente ferita e si trova in pericolo di vita. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

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Incidente stradale a Goito (Mantova): due automobili si sono scontrate. Una donna di 51 anni è rimasta gravemente ferita: è in pericolo di vita.🔗 Leggi su Fanpage.it

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