Incidente stradale a Goito scontro tra due veicoli | una donna è in pericolo di vita
Un incidente stradale si è verificato a Goito, nel Mantovano, coinvolgendo due automobili. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Una donna di 51 anni è rimasta gravemente ferita e si trova in pericolo di vita. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.
Incidente stradale a Goito (Mantova): due automobili si sono scontrate. Una donna di 51 anni è rimasta gravemente ferita: è in pericolo di vita.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Incidente stradale a Foggia, scontro tra due auto tra viale Ofanto e via Gioberti: ferite una donna e una bambinaDue persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, 6 maggio, a Foggia.
Leggi anche: Incidente stradale sulla statale 115, scontro tra due auto: donna ferita