Nella notte, quattro giovani hanno tentato di evitare un posto di blocco lungo la strada provinciale 80. Dopo aver accelerato, il veicolo si è schiantato contro un albero, provocando la morte di un ragazzo di 16 anni e ferendo gli altri quattro minorenni. L’incidente si è verificato intorno alle 2 di notte nelle campagne vicine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo più giovane non c’è stato nulla da fare.

Un ragazzo di 16 anni è morto e altri quattro minorenni sono rimasti feriti la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2 lungo la strada provinciale 80, nelle campagne di Orta Nova, nel Foggiano. Secondo la prima ricostruzione, i cinque giovani – di età compresa tra i 14 e i 16 anni – viaggiavano a bordo di una Renault Megane station wagon con targa polacca guidata da uno di loro. Alla vista di un posto di blocco dei carabinieri, l'auto ha accelerato per evitare il controllo, dando il via a un inseguimento. Dopo aver percorso alcuni chilometri, la vettura ha imboccato una curva a velocità elevata, uscendo fuori strada e ribaltandosi contro il guardrail. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incidente nella notte: fuggono al posto di blocco e si schiantano, morto un 16enne

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