Foggia fuggono a posto di blocco e si schiantano | muore 16enne

Da tgcom24.mediaset.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 16 anni ha perso la vita durante un inseguimento con la polizia. L'auto, condotta dal ragazzo, ha cercato di evitare un posto di blocco, ma è uscita di strada e si è schiantata. L'incidente è avvenuto in una zona di campagna, e il veicolo ha terminato la corsa contro alcuni alberi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c'era più nulla da fare.

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Un'auto guidata da un 16enne, e sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni (tra i 14 e i 16 anni), è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo dei carabinieri e mentre i militari si erano lanciati all'inseguimento della vettura. Dopo l'impatto dell'auto in fuga contro il guardrail, un passeggero 16enne è morto, mentre gli altri quattro sono finiti in ospedale. Finora tre di loro sono stati dimessi e guariranno in pochi giorni, mentre il quarto è in attesa di prognosi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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