Un'auto con cinque giovani a bordo, tra cui un 16enne al volante, è uscita di strada nel Foggiano. La vettura, che stava fuggendo da un posto di blocco e veniva inseguita dai carabinieri, ha perso il controllo e si è schiantata. Nella collisione, un minorenne di 16 anni ha perso la vita, mentre gli altri quattro sono rimasti feriti. La vettura era partita con accelerazioni improvvise durante l’inseguimento.

Un’auto guidata da un 16enne, e sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni (tra i 14 e i 16 anni), è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo dei carabinieri e mentre i militari si erano lanciati all’inseguimento della vettura. Dopo l’impatto dell’auto in fuga contro il guard-rail, un passeggero 16enne è morto, mentre gli altri quattro sono finiti in ospedale. Finora tre di loro sono stati dimessi e guariranno in pochi giorni, mentre il quarto è in attesa di prognosi. L’incidente stradale è avvenuto la notte scorsa intorno alle 2 ad Orta Nova, nel Foggiano. L'auto coinvolta è una Renault Megane station wagon con targa polacca. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Fuggono a un posto di blocco e si schiantano, muore un 16enne in un tragico incidente nel Foggiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Foggia, fuggono a posto di blocco e si schiantano: muore 16enne

Tragedia nel Foggiano, minorenne alla guida evita posto di blocco e si schianta: muore passeggero 16enneUn incidente nel Foggiano ha causato la morte di un ragazzo di 16 anni, che era passeggero.

Temi più discussi: Rubano una jeep nel parcheggio di un supermercato, poi fuggono dalla polizia per chilometri e in contromano; Roma spaccata in due: è un paradiso per la terza età, ma i giovani fuggono dai costi proibitivi; Dobbiaco, fuggono all'alt dei carabinieri e poi spariscono nei boschi; Fanno esplodere un bancomat a Manfredonia, ma fuggono a mani vuote.

Erano in 5 #minorenni in auto (tra i 14 e i 16 anni) a Orta Nova (Foggia), hanno visto un posto di blocco e hanno accelerato per scappare: dopo un breve inseguimento l' #auto si è #schiantata contro il guard rail. Morto un 16enne; lievemente feriti gli altri. x.com

Fuggono a un posto di blocco e si schiantano: muore un sedicenneTragedia nel Foggiano. A bordo tutti minorenni, quattro feriti lievi ... msn.com

Fuggono a posto di blocco e si schiantano, muore 16enneUn'auto guidata da un 16enne, e sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni (tra i 14 e i 16 anni), è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo dei carabinieri e ment ... quotidiano.net

Penso che una serie incentrata sui Romulani sarebbe interessante reddit