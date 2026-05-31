Nella notte, cinque giovani sono stati coinvolti in un incidente lungo una strada provinciale. Quattro minorenni sono rimasti feriti, mentre uno di 16 anni è deceduto. Secondo le ricostruzioni, i ragazzi hanno tentato di evitare un posto di blocco, fuggendo e schiantandosi. Tutti e cinque avevano un tasso alcolemico elevato. La polizia ha avviato le indagini e ha sequestrato i veicoli coinvolti.

Un ragazzo di 16 anni è morto e altri quattro minorenni sono rimasti feriti la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2 lungo la strada provinciale 80, nelle campagne di Orta Nova, nel Foggiano. Secondo la prima ricostruzione, i cinque giovani – di età compresa tra i 14 e i 16 anni – viaggiavano a bordo di una Renault Megane station wagon con targa polacca guidata da uno di loro. Alla vista di un posto di blocco dei carabinieri, l'auto ha accelerato per evitare il controllo, dando il via a un inseguimento. Dopo aver percorso alcuni chilometri, la vettura ha imboccato una curva a velocità elevata, uscendo fuori strada e ribaltandosi contro il guardrail. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incidente nella notte: fuggono al posto di blocco e si schiantano, morto un 16enne. Tutti con tasso alcolemico alto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fuggono a un posto di blocco e si schiantano, muore un 16enne

Notizie e thread social correlati

Incidente nella notte: fuggono al posto di blocco e si schiantano, morto un 16enneNella notte, quattro giovani hanno tentato di evitare un posto di blocco lungo la strada provinciale 80.

Fuggono a un posto di blocco e si schiantano, muore un 16enne in un tragico incidente nel FoggianoUn'auto con cinque giovani a bordo, tra cui un 16enne al volante, è uscita di strada nel Foggiano.

Temi più discussi: Cavalli in fuga a Roma: identificati dalla Digos i responsabili dei fuochi artificiali; Corridomnia, assalto al bancomat ma i malviventi fuggono a mani vuote; Roma, cavalli fuggono in strada durante le prove della parata del 2 giugno; Sestri Levante, colpo in gioielleria: il video dei ladri che fuggono dai carabinieri.

Incidente nella notte: fuggono al posto di blocco e si schiantano, morto un 16enneUn ragazzo di 16 anni è morto e altri quattro minorenni sono rimasti feriti la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2 lungo ... msn.com

Foggia, fuggono all’alt e si schiantano durante l’inseguimento: muore 17enneTragedia nella notte nelle campagne di Orta Nova, in provincia di Foggia, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto al termine di un inseguimento con i ... lapresse.it